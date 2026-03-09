Скидки
Спартак — Акрон: прямая онлайн-трансляция матча 20-го тура РПЛ начнётся в 19:00 мск 9 марта 2026 года

«Спартак» — «Акрон»: онлайн-трансляция матча 20-го тура РПЛ начнётся в 19:00 мск
Комментарии

Сегодня, 9 марта, состоится матч 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся московский «Спартак» и тольяттинский «Акрон». Команды сыграют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Акрон
Тольятти
«Спартак» идёт на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 32 очка за 19 туров. «Акрон» занимает 11-е место, набрав 21 очко за аналогичное количество матчей.

Матч между этими соперниками в первом круге чемпионата России завершился вничью со счётом 1:1.

Календарь матчей РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
