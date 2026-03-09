«Это было приятно, очень важное такое событие». Караваев — о встрече с Овечкиным

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о встрече с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным во время совместной поездки в США со своим одноклубником Дмитрием Чистяковым.

«Запланированная поездка была в Вашингтон у нас. Как раз хотели с Александром Овечкиным встретиться, ну тем более человек побил рекорд. Вообще фантастический. Хотелось просто вживую посмотреть, я никогда не видел его. Хотелось всё равно сфотографироваться. Для меня это было приятно, очень важное такое событие.

Как спортсмен всё равно понимаю его… устал после игры, семья. Мы не стали задерживать. Сфотографировались, он там джерси подписал, мы друг другу удачи пожелали, и всё.

Нам помогли встретиться. Какими-то окольными путями вышли, и вот нас как-то провели, удалось сфоткаться», — сказал Караваев в интервью пресс-службе «Зенита».