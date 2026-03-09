Скидки
Галактионов рассказал, чего ждёт от матча «Локомотива» с «Ахматом»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался перед началом матча 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Игра состоится сегодня, 9 марта, в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.

— Что отметили у «Ахмата» в игре с ЦСКА? Чем опасна команда Черчесова?
— Не только игра с ЦСКА. Это достаточно организованная команда. Мы прекрасно понимаем стилистические особенности, уровень командной подготовленности. Помним, как мы с ними сталкивались в матче в Грозном, поэтому ожидаем достаточно тяжёлого матча, — сказал Михаил Галактионов в эфире телеканала «Матч ТВ».

РПЛ: Дзюба против «Спартака» и визит Черчесова к «Локомотиву»
