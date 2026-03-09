Бубнов раскрыл, в каком случае работу Гусева в «Динамо» можно будет оценить положительно

Футбольный эксперт Александр Бубнов полагает, что в случае победы московского «Динамо» в Фонбет Кубке России работу главного тренера бело-голубых Ролана Гусева можно будет оценить со знаком плюс. Гусев возглавляет «Динамо» с декабря 2025-го. В первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России бело-голубые обыграли «Спартак» со счётом 5:2.

«Основная у них задача — это Кубок. И вот сейчас посмотрим, как они со «Спартаком» сыграют, а потом уже непосредственно полуфинал и финал. Если они выиграют Кубок, то тогда можно говорить, что Гусев решил задачу, которая была перед ним поставлена. Но вот с такой игрой, как они играют, это реально вообще дойти до финала. Тем более что они «Спартак» в первой игре так крупно обыграли. А там уже в одной игре всё может случиться. Поэтому по весне они сейчас выглядят хорошо, и не только в тактическом плане, но и в физическом, потому что функционально их хватает на всю игру. Раньше по осени они один тайм выдавали неплохой, а второй тайм был плохой. Или же наоборот, первый тайм плохой, а второй лучше. Ну то есть они играли нестабильно, не выдерживали темп. Сейчас они выдерживают темп от первой до последней минуты», — сказал Бубнов в аудио, которое было опубликовано в его телеграм-канале.