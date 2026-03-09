Скидки
Александр Канищев: вялый и очень слабенький старт весны от «Зенита»

Александр Канищев: вялый и очень слабенький старт весны от «Зенита»
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев прокомментировал игру команды из Санкт-Петербурга в Мир Российской Премьер-Лиги после зимней паузы.

«С «Балтикой» «Зениту» немного помогли. Плохой старт весны от «Зенита». Вяло, недостаточная самоотдача. «Балтика» на их фоне выглядела гораздо предпочтительнее. Пока старт очень слабенький», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 20 матчей в чемпионате России «Зенит» набрал 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 43 очка.

В следующем туре подопечные Семака встретятся с московским «Спартаком».

