Гусев ответил, готов ли он взять Александра Мостового в свой тренерский штаб в «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев ответил на вопрос, готов ли он взять в свой тренерский штаб бывшего полузащитника «Спартака» и «Сельты» Александра Мостового. Ранее Мостовой заявлял, что хотел бы войти в тренерский штаб бело-голубых.

— Мостовой заявил, что не помешал бы вашему тренерскому штабу. Готовы ли вы его взять?

— Я могу Саше только привет огромный передать и сказать, что скучаю по нему, — приводит слова Гусева «РБ Спорт».

Ролан Гусев стал главным тренером московского «Динамо» в декабре прошлого года. Ранее он входил в тренерский штаб Валерия Карпина. После 20 туров Мир РПЛ бело-голубые, набрав 27 очков, занимают седьмое место в турнирной таблице.