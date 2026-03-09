Скидки
Глушаков: никто не ожидал, что «Динамо» с новым штабом так зайдёт во вторую часть сезона

Бывший футболист и капитан «Спартака» Денис Глушаков высказался об игре и результатах московского «Динамо» после возобновления текущего сезона. Этой весной «Динамо» одержало две победы в рамках Мир РПЛ, обыграв «Крылья Советов» (4:0) и ЦСКА (4:1). Также бело-голубые разгромили «Спартак» (5:2) в матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Никто не ожидал от «Динамо», что они с новым тренерским штабом так зайдут во вторую часть чемпионата. Значит, хорошо поработали и подготовили команду, показывают достойный результат», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 20 туров РПЛ «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице.

