Шинник — Уфа, результат матча 9 марта 2026, счет 1:0, 23-й тур Первой лиги 2025/2026

«Шинник» с минимальным счётом обыграл «Уфу» в матче 23-го тура Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 23-го тура Лиги Pari, в котором встречались ярославский «Шинник» и «Уфа». Игра проходила на стадионе «Шинник» в Ярославле. В качестве главного арбитра встречи выступил Николай Волошин из Смоленска. Матч завершился победой хозяев поля со счётом 1:0.

Россия — Лига PARI . 23-й тур
09 марта 2026, понедельник. 15:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
1 : 0
Уфа
Уфа
1:0 Гонгапшев – 41'    

Единственный гол в игре забил нападающей команды из Ярославля Альбек Гонгапшев на 41-й минуте.

После 23 матчей в Первой лиге «Шинник» набрал 29 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Уфа» располагается на 16-й строчке, у команды 20 набранных очков.

В следующем туре «Шинник» в домашнем матче сыграет с красноярским «Енисеем». «Уфа» также на домашнем стадионе встретится с саратовским «Соколом». Оба матча пройдут 15 марта.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Новости. Футбол
