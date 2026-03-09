Скидки
Бубнов объяснил, почему «Краснодар» проиграл «Рубину»

Футбольный эксперт Александр Бубнов объяснил, почему «Краснодар» уступил «Рубину» (1:2) в матче 20-го тура Мир РПЛ. Встреча состоялась накануне, 8 марта.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Грипши – 24'     2:0 Нижегородов – 73'     2:1 Кордоба – 90+3'    

«Краснодар», когда сталкивается с командами, особенно на выезде, которые применяют прессинг жёсткий, играют достаточно сильно, особенно с командами атлетичными, а «Рубин» как раз относится к таким командам, то тогда у них сразу возникают проблемы. Возникают проблемы в основном при выходе из-под прессинга и при позиционной атаке, где противник очень плотно обороняется и имеет возможность друг друга подстраховывать, и техничные игроки «Краснодара»… Им становится всё тяжелее и тяжелее преодолевать такую оборону. В принципе, в этом году они провалили с треском матч с ЦСКА. Как раз ЦСКА применил быстрый прессинг и очень быстрые атаки, включил скорость, с которой «Краснодар» не справлялся. То же можно сказать про игру с «Рубином».

Но при этом, в принципе, они во всех вот этих матчах забивали. То есть у них ещё встаёт вопрос не только преодоления прессинга и организации эффективной игры в атаке, но они ещё много пропускают. Они в каждой игре пропускают. Все три игры [после возобновления сезона] они очень плохо провели. И здесь тоже нужно искать причины, почему так происходит», — сказал Бубнов в аудио, которое было опубликовано в его телеграм-канале.

