«Локомотив» — «Ахмат»: гости забили два гола за три минуты

В эти минуты проходит матч 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются московский «Локомотив» и грозненский «Ахмат». Команды играют на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Павел Кукуян из Сочи. На момент написания новости счёт 2:0 в пользу грозненцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
2-й тайм
2 : 2
Ахмат
Грозный
0:1 Мелкадзе – 24'     0:2 Самородов – 27'     1:2 Фассон – 45+2'     2:2 Пруцев – 48'    

На 24-й минуте нападающий грозненцев Георгий Мелкадзе вывел свою команду вперёд. На 26-й минуте форвард Максим Самородов удвоил преимущество гостей.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на три очка. «Ахмат» располагается на девятой строчке, в активе грозненцев 25 набранных очков. В матче первого круга РПЛ «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом» со счётом 1:1.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Новости. Футбол
