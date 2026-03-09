Скидки
Спартак — Акрон: стартовые составы команд на матч 20-го тура РПЛ

Комментарии

Сегодня, 9 марта, состоится матч 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся московский «Спартак» и тольяттинский «Акрон». Команды сыграют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. В качестве главного арбитра матча выступит Инал Танашев из Нальчика. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Акрон
Тольятти
Стартовые составы команд

«Спартак»: Максименко, Джику, Ву, Дмитриев, Денисов, Умяров, Жедсон, Мартинс, Барко, Солари, Угальде.

«Акрон»: Гудиев, Роча, Бокоев, Фернандес, Неделчару, Лончар, Джаковац, Хосонов, Болдырев, Беншимол, Дзюба.

На данный момент «Спартак» с 32 очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Акрон» с 21 очком находится на 11-м месте.

В следующем туре красно-белые 14 марта на выезде встретятся с «Зенитом», красно-чёрные 15 марта примут «Ахмат».

