«Спартак» — «Акрон»: стартовые составы команд на матч 20-го тура РПЛ

Сегодня, 9 марта, состоится матч 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся московский «Спартак» и тольяттинский «Акрон». Команды сыграют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. В качестве главного арбитра матча выступит Инал Танашев из Нальчика. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд

«Спартак»: Максименко, Джику, Ву, Дмитриев, Денисов, Умяров, Жедсон, Мартинс, Барко, Солари, Угальде.

«Акрон»: Гудиев, Роча, Бокоев, Фернандес, Неделчару, Лончар, Джаковац, Хосонов, Болдырев, Беншимол, Дзюба.

На данный момент «Спартак» с 32 очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Акрон» с 21 очком находится на 11-м месте.

В следующем туре красно-белые 14 марта на выезде встретятся с «Зенитом», красно-чёрные 15 марта примут «Ахмат».