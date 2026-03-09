Бекер пропустит первый матч «Ливерпуля» с «Галатасараем» в 1/8 финала ЛЧ — The Times

Бразильский голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Галатасараем», который состоится 10 марта в Стамбуле. Об этом сообщает The Times.

Футболист ощутил дискомфорт во время тренировочного занятия в понедельник, мерсисайдцы решили не рисковать здоровьем вратаря. Ожидается, что в воротах команды в ближайшей игре сыграет Георгий Мамардашвили.

В 32 матчах текущего клубного сезона Бекер пропустил 35 мячей и 12 раз отыграл «всухую». По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 17 млн. Бразилец выступает за мерсисайдцев с 2018 года.