Бекер пропустит первый матч «Ливерпуля» с «Галатасараем» в 1/8 финала ЛЧ — The Times

Бекер пропустит первый матч «Ливерпуля» с «Галатасараем» в 1/8 финала ЛЧ — The Times
Бразильский голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Галатасараем», который состоится 10 марта в Стамбуле. Об этом сообщает The Times.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 20:45 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Футболист ощутил дискомфорт во время тренировочного занятия в понедельник, мерсисайдцы решили не рисковать здоровьем вратаря. Ожидается, что в воротах команды в ближайшей игре сыграет Георгий Мамардашвили.

В 32 матчах текущего клубного сезона Бекер пропустил 35 мячей и 12 раз отыграл «всухую». По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 17 млн. Бразилец выступает за мерсисайдцев с 2018 года.

