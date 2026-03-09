«Так действовать нельзя». Кирьяков — об удалении Гонду в матче с «Динамо»

Известный российский экс-футболист Сергей Кирьяков высказался об удалении нападающего Лусиано Гонду в матче 20-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и «Динамо». Форвард получил прямую красную карточку на 17-й минуте встречи и оставил армейцев в меньшинстве. Игра завершилась победой «Динамо» со счётом 4:1.
«Удаление — серьёзный гандикап. Плюс «Динамо» вело в счёте до удаления. В этом эпизоде была неосторожность от Гонду. Так действовать нельзя! Может, ЦСКА был перезаряжен. Стоит предъявить претензии тренерскому штабу. Понятно, что надо настраивать. Но голова должна быть холодной — надо думать в каждом эпизоде. Армейцы сами виноваты, что допустили такую серьёзную ошибку. Она повлияла на ход матча. Но стоит поблагодарить, что не бросили вёсла и проявили инициативу», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
- 9 марта 2026
-
18:12
-
18:05
-
17:50
-
17:48
-
17:44
-
17:32
-
17:32
-
17:30
-
17:22
-
17:04
-
17:01
-
17:00
-
16:56
-
16:46
-
16:44
-
16:40
-
16:27
-
16:26
-
16:25
-
16:23
-
16:10
-
16:10
-
16:07
-
16:06
-
16:00
-
15:49
-
15:48
-
15:45
-
15:35
-
15:26
-
15:20
-
15:19
-
15:17
-
14:53
-
14:52