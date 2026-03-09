«Так действовать нельзя». Кирьяков — об удалении Гонду в матче с «Динамо»

Известный российский экс-футболист Сергей Кирьяков высказался об удалении нападающего Лусиано Гонду в матче 20-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и «Динамо». Форвард получил прямую красную карточку на 17-й минуте встречи и оставил армейцев в меньшинстве. Игра завершилась победой «Динамо» со счётом 4:1.

«Удаление — серьёзный гандикап. Плюс «Динамо» вело в счёте до удаления. В этом эпизоде была неосторожность от Гонду. Так действовать нельзя! Может, ЦСКА был перезаряжен. Стоит предъявить претензии тренерскому штабу. Понятно, что надо настраивать. Но голова должна быть холодной — надо думать в каждом эпизоде. Армейцы сами виноваты, что допустили такую серьёзную ошибку. Она повлияла на ход матча. Но стоит поблагодарить, что не бросили вёсла и проявили инициативу», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.