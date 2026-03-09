Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Так действовать нельзя». Кирьяков — об удалении Гонду в матче с «Динамо»

«Так действовать нельзя». Кирьяков — об удалении Гонду в матче с «Динамо»
Комментарии

Известный российский экс-футболист Сергей Кирьяков высказался об удалении нападающего Лусиано Гонду в матче 20-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и «Динамо». Форвард получил прямую красную карточку на 17-й минуте встречи и оставил армейцев в меньшинстве. Игра завершилась победой «Динамо» со счётом 4:1.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 13'     0:2 Маричаль – 45+4'     1:2 Мойзес – 58'     1:3 Бителло – 66'     1:4 Сергеев – 84'    
Удаления: Гонду – 17' / нет

«Удаление — серьёзный гандикап. Плюс «Динамо» вело в счёте до удаления. В этом эпизоде была неосторожность от Гонду. Так действовать нельзя! Может, ЦСКА был перезаряжен. Стоит предъявить претензии тренерскому штабу. Понятно, что надо настраивать. Но голова должна быть холодной — надо думать в каждом эпизоде. Армейцы сами виноваты, что допустили такую серьёзную ошибку. Она повлияла на ход матча. Но стоит поблагодарить, что не бросили вёсла и проявили инициативу», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Видео
Дубль Маричаля, красная карточка Гонду — в видеообзоре победы «Динамо» над ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android