Константин Генич: судя по тому, как развивается тур, у «Спартака» сегодня нет шансов

Футбольный комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от матча 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и тольяттинским «Акрон». Команды сыграют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Судя по тому, как развивается этот тур, у «Спартака» сегодня нет шансов», — написал Генич в телеграм-канале.

Ранее в 20-м туре лидеры чемпионата России «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА уступили «Оренбургу» (1:2), «Рубину» (1:2) и московскому «Динамо» (1:4). Занимающая пятое место «Балтика» сыграла вничью с «Ростовом» (1:1). Располагающийся на третьей строчке «Локомотив» в эти минуты играет с «Ахматом» и уступает после 45 минут матча (1:2).