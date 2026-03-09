«Локомотив» — «Ахмат»: Данил Пруцев сравнял счёт на 48-й минуте

В эти минуты проходит матч 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются московский «Локомотив» и грозненский «Ахмат». Команды играют на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Павел Кукуян из Сочи. На момент написания новости счёт 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 48-й минуте полузащитник железнодорожников Данил Пруцев восстановил равенство в счёте.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Ранее, на 24-й минуте, нападающий грозненцев Георгий Мелкадзе вывел свою команду вперёд. На 26-й минуте форвард Максим Самородов удвоил преимущество гостей. На 45+2-й минуте защитник Лукас Фассон отыграл один мяч после подачи с углового.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на три очка. «Ахмат» располагается на девятой строчке, в активе грозненцев 25 набранных очков. В матче первого круга РПЛ команды сыграли вничью (1:1).