Гризманн вошёл в десятку лучших по количеству побед в Ла Лиге — EuroFoot

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн вошёл в десятку лучших футболистов по количеству побед в истории Ла Лиги, сообщает EuroFoot в соцсети Х. На данный момент на его счету 310 побед, и это число может увеличиться, так как форвард продолжит выступления в испанском чемпионате до конца сезона.

Фото: laliga.com

Лидером по количеству побед в Ла Лиге остаётся экс-игрок «Барселоны» Лионель Месси, который сейчас выступает за «Интер Майами» в МЛС. На его счету 383 выигрышных матча в Ла Лиге.

Ранее в прессе появилась информация о возможном переходе Гризманна в клуб МЛС «Орландо Сити». Однако спортивный директор «Атлетико» Матеу Алемани подтвердил, что футболист не покинет команду до завершения текущего сезона.

В этом сезоне Гризманн провёл за «Атлетико» 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал три результативные передачи.