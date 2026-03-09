Форвард «Динамо» Сергеев отреагировал на слова Степашина о цели выиграть Кубок России
Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев ответил на слова председателя консультативного совета бело-голубых Сергея Степашина о цели клуба победить в Фонбет Кубке России. В первом матче 1/2 финала Пути РПЛ «Динамо» разгромило «Спартак» (5:2).
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Нгамалё – 5' 1:1 Угальде – 30' 2:1 Нгамалё – 67' 3:1 Рикардо – 70' 4:1 Тюкавин – 73' 5:1 Осипенко – 83' 5:2 Мартинс – 90+2'
— Нужно идти от игры к игре. На Кубок выиграли первый матч со «Спартаком». Сейчас чемпионат. Готовимся к каждому матчу. Посмотрим в конце сезона, что и как будет.
— Сергей Степашин дал свой прогноз, что в финале Кубка сыграют «Динамо» и «Зенит». И «Динамо» станет обладателем Кубка.
— Честно, я не люблю загадывать. Готовимся от игры к игре. Кончено, будет приятно, — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
