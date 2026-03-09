Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Динамо» Сергеев отреагировал на слова Степашина о цели выиграть Кубок России

Форвард «Динамо» Сергеев отреагировал на слова Степашина о цели выиграть Кубок России
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев ответил на слова председателя консультативного совета бело-голубых Сергея Степашина о цели клуба победить в Фонбет Кубке России. В первом матче 1/2 финала Пути РПЛ «Динамо» разгромило «Спартак» (5:2).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Нгамалё – 5'     1:1 Угальде – 30'     2:1 Нгамалё – 67'     3:1 Рикардо – 70'     4:1 Тюкавин – 73'     5:1 Осипенко – 83'     5:2 Мартинс – 90+2'    

— Нужно идти от игры к игре. На Кубок выиграли первый матч со «Спартаком». Сейчас чемпионат. Готовимся к каждому матчу. Посмотрим в конце сезона, что и как будет.

Сергей Степашин дал свой прогноз, что в финале Кубка сыграют «Динамо» и «Зенит». И «Динамо» станет обладателем Кубка.
— Честно, я не люблю загадывать. Готовимся от игры к игре. Кончено, будет приятно, — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Теперь «Динамо» разнесло и ЦСКА! Гонду удалился — и Акинфеев получил четыре
Видео
Теперь «Динамо» разнесло и ЦСКА! Гонду удалился — и Акинфеев получил четыре
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android