Родри оштрафован на £ 80 тыс. за комментарии о судействе — The FA

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри оштрафован на £ 80 тыс. (€ 92 тыс.) за свои комментарии о судействе после матча 24-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом», завершившегося вничью 2:2. Сегодня, 9 марта, Футбольная ассоциация объявила о том, что игрок избежал дисквалификации, но признал свою вину на независимом слушании.

После игры Родри отметил: «Мы слишком много выиграли, и люди не хотят, чтобы мы побеждали, но судья должен быть нейтральным. И, честно говоря, для меня это несправедливо, это несправедливо». Эти слова стали причиной дисциплинарного разбирательства, так как они ставили под сомнение честность арбитра.

Футбольная ассоциация указала, что Родри «действовал ненадлежащим образом во время послематчевого интервью для СМИ, делая комментарии, которые подразумевают предвзятость и/или ставят под сомнение честность судьи и/или судей матча». В дополнение к штрафу полузащитник получил предупреждение о недопустимости подобного поведения в будущем.