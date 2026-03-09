Александр Канищев: Соболев выглядит предпочтительнее многих на фоне полувялого «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев оценил качество игры нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева.

«В отличие от многих в «Зените», Соболев действительно выкладывается по полной. Другое дело, что у него нет такого запаса мастерства, который позволял бы делать результат. Он старается, отдаётся, хочет играть. К сожалению, уровень слабоват. Всё равно Соболев выглядит предпочтительнее многих на фоне этой полувялой команды», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Александр выступает за «Зенит» с 2024 года. Ранее нападающий играл за московский «Спартак», красноярский «Енисей», «Крылья Советов» и «Томь». Действующий контракт Александра Соболева с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2027 года и имеет опцию продления ещё на 12 месяцев.