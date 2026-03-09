Скидки
Защитник «МЮ» Мазрауи: Кэррик хорошо знает клуб, это чувствуется

Защитник «МЮ» Мазрауи: Кэррик хорошо знает клуб, это чувствуется
Крайний защитник «Манчестер Юнайтед» Нуссайр Мазрауи поделился впечатлениями от работы под руководством тренера Майкла Кэррика и его помощников.

«Я находился в расположении клуба не с самого начала [периода работы нового тренерского штаба], поскольку играл на Кубке Африки, но с момента моего возвращения в команду я наслаждаюсь тренировками. Эти тренеры всегда готовы к обсуждению и прямо доносят свои требования. Разумеется, Майкл провёл в клубе долгое время и очень хорошо его знает, это чувствуется в его словах и стиле руководства. Я впечатлён!» — приводит слова Мазрауи официальный сайт «красных дьяволов».

«Манчестер Юнайтед» интересен игрок сборной Кот-д'Ивуара стоимостью € 50 млн — CO
