Защитник «МЮ» Мазрауи: Кэррик хорошо знает клуб, это чувствуется

Крайний защитник «Манчестер Юнайтед» Нуссайр Мазрауи поделился впечатлениями от работы под руководством тренера Майкла Кэррика и его помощников.

«Я находился в расположении клуба не с самого начала [периода работы нового тренерского штаба], поскольку играл на Кубке Африки, но с момента моего возвращения в команду я наслаждаюсь тренировками. Эти тренеры всегда готовы к обсуждению и прямо доносят свои требования. Разумеется, Майкл провёл в клубе долгое время и очень хорошо его знает, это чувствуется в его словах и стиле руководства. Я впечатлён!» — приводит слова Мазрауи официальный сайт «красных дьяволов».