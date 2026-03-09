Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роман Абрамович оспорил конфискацию средств от продажи «Челси» — The Athletic

Роман Абрамович оспорил конфискацию средств от продажи «Челси» — The Athletic
Комментарии

Адвокаты российского бизнесмена Романа Абрамовича уведомили правительство Великобритании о том, что выручка от продажи «Челси» в 2022 году полностью принадлежит ему. Абрамович готов бороться с любыми попытками конфисковать эти средства. Об этом сообщает The Athletic.

Сумма в £ 2,35 млрд (€ 2,7 млрд) от продажи клуба в мае 2022 года остаётся замороженной на банковском счёте в Великобритании, принадлежащем компании, которая полностью принадлежит Абрамовичу. Это происходит на фоне длительного спора о том, как эти деньги будут потрачены на помощь Украине.

После продажи «Челси» Абрамович и правительство Великобритании не смогли достичь соглашения о направлении средств. В последней финансовой отчётности указано, что £ 1,4 млрд из £ 2,35 млрд причитаются компании Абрамовича. Это вызывает вопросы о том, пойдут ли все £ 2,35 млрд на благотворительные цели, так как £ 1,4 млрд — это деньги, которые Абрамович одолжил клубу во время своего владения.

По мнению источника, на данный момент кредит в размере £ 1,4 млрд остаётся второстепенным по отношению к продолжающемуся уголовному расследованию на острове Джерси касательно источника средств Абрамовича. Эти средства не могут быть переданы ни одному благотворительному фонду одновременно с расследованием и судебным разбирательством.

Материалы по теме
«Вы очень много лжёте». Андрей Шевченко резко отреагировал на вопрос о связи с Абрамовичем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android