Роман Абрамович оспорил конфискацию средств от продажи «Челси» — The Athletic

Адвокаты российского бизнесмена Романа Абрамовича уведомили правительство Великобритании о том, что выручка от продажи «Челси» в 2022 году полностью принадлежит ему. Абрамович готов бороться с любыми попытками конфисковать эти средства. Об этом сообщает The Athletic.

Сумма в £ 2,35 млрд (€ 2,7 млрд) от продажи клуба в мае 2022 года остаётся замороженной на банковском счёте в Великобритании, принадлежащем компании, которая полностью принадлежит Абрамовичу. Это происходит на фоне длительного спора о том, как эти деньги будут потрачены на помощь Украине.

После продажи «Челси» Абрамович и правительство Великобритании не смогли достичь соглашения о направлении средств. В последней финансовой отчётности указано, что £ 1,4 млрд из £ 2,35 млрд причитаются компании Абрамовича. Это вызывает вопросы о том, пойдут ли все £ 2,35 млрд на благотворительные цели, так как £ 1,4 млрд — это деньги, которые Абрамович одолжил клубу во время своего владения.

По мнению источника, на данный момент кредит в размере £ 1,4 млрд остаётся второстепенным по отношению к продолжающемуся уголовному расследованию на острове Джерси касательно источника средств Абрамовича. Эти средства не могут быть переданы ни одному благотворительному фонду одновременно с расследованием и судебным разбирательством.