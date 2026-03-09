Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арсенал Тула — Волга Ульяновск, результат матча 9 марта 2026, счет 0:1, 23-й тур Первой лиги 2025/2026

Тульский «Арсенал» проиграл «Волге» в Первой лиге в матче с тремя удалениями и пенальти
Комментарии

Завершился матч 23-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026 между тульским «Арсеналом» и ульяновской «Волгой». Команды играли на стадионе «Труд» в Подольске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Михаил Плиско (Ленинградская область). Победу со счётом 1:0 праздновали гости.

Россия — Лига PARI . 23-й тур
09 марта 2026, понедельник. 17:00 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
0 : 1
Волга Ул
Ульяновск
0:1 Каменщиков – 69'    
Удаления: Брнович – 41' / Хабибуллин – 45+2'

На 29-й минуте красную карточку получил главный тренер «Арсенала» Дмитрий Гунько. На 41-й минуте после двух предупреждений поле покинул черногорский легионер «пушкарей» Милош Брнович. На 45-й минуте с поля был удалён защитник «Волги» Айдар Хабибуллин. Единственный мяч в игре ударом с пенальти на 69-й минуте забил нападающий гостей Дмитрий Каменщиков.

«Волга» довела количество набранных в сезоне очков до 26 и поднялась на 14-е место в турнирной таблице Первой лиги. В активе «Арсенала» осталось 29 очков в 23 матчах. «Канониры» располагаются на 10-й строчке.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Новый турнир во Второй лиге, «Алания» без Гогниева, а «Арсенал» — без Кубка. Главное в ФНЛ
Новый турнир во Второй лиге, «Алания» без Гогниева, а «Арсенал» — без Кубка. Главное в ФНЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android