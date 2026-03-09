Тульский «Арсенал» проиграл «Волге» в Первой лиге в матче с тремя удалениями и пенальти

Завершился матч 23-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026 между тульским «Арсеналом» и ульяновской «Волгой». Команды играли на стадионе «Труд» в Подольске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Михаил Плиско (Ленинградская область). Победу со счётом 1:0 праздновали гости.

На 29-й минуте красную карточку получил главный тренер «Арсенала» Дмитрий Гунько. На 41-й минуте после двух предупреждений поле покинул черногорский легионер «пушкарей» Милош Брнович. На 45-й минуте с поля был удалён защитник «Волги» Айдар Хабибуллин. Единственный мяч в игре ударом с пенальти на 69-й минуте забил нападающий гостей Дмитрий Каменщиков.

«Волга» довела количество набранных в сезоне очков до 26 и поднялась на 14-е место в турнирной таблице Первой лиги. В активе «Арсенала» осталось 29 очков в 23 матчах. «Канониры» располагаются на 10-й строчке.