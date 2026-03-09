Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Все клубы из топ-5 РПЛ потеряли очки в 20-м туре чемпионата России

Все клубы из топ-5 РПЛ потеряли очки в 20-м туре чемпионата России
Комментарии

Все команды, занимающие верхние пять строчек турнирной таблицы Мир Российской Премьер-Лиги, потеряли очки в 20-м туре чемпионата России.

«Краснодар» уступил «Рубину» (1:2), «Зенит» проиграл «Оренбургу» (1:2), «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом» (2:2), ЦСКА потерпел поражение во встрече с московским «Динамо» (1:4), а «Балтика» добилась ничейного результата в игре с «Ростовом» (1:1).

На данный момент «Краснодар» с 43 очками возглавляет турнирную таблицу Премьер-Лиги, на втором месте с 42 очками располагается «Зенит», топ-3 с 41 очком замыкает «Локомотив». На четвёртом месте находится ЦСКА, а на пятом — «Балтика». У обеих команд по 36 очков.

Материалы по теме
Черчесов тормознул ещё один топ-клуб РПЛ! «Локо» отыгрался с 0:2, но остался без лидерства
Черчесов тормознул ещё один топ-клуб РПЛ! «Локо» отыгрался с 0:2, но остался без лидерства
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android