Все клубы из топ-5 РПЛ потеряли очки в 20-м туре чемпионата России

Все команды, занимающие верхние пять строчек турнирной таблицы Мир Российской Премьер-Лиги, потеряли очки в 20-м туре чемпионата России.

«Краснодар» уступил «Рубину» (1:2), «Зенит» проиграл «Оренбургу» (1:2), «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом» (2:2), ЦСКА потерпел поражение во встрече с московским «Динамо» (1:4), а «Балтика» добилась ничейного результата в игре с «Ростовом» (1:1).

На данный момент «Краснодар» с 43 очками возглавляет турнирную таблицу Премьер-Лиги, на втором месте с 42 очками располагается «Зенит», топ-3 с 41 очком замыкает «Локомотив». На четвёртом месте находится ЦСКА, а на пятом — «Балтика». У обеих команд по 36 очков.