«Это забавно». Защитник «МЮ» Мазрауи — о переходе Эванса на должность тренера команды

Крайний защитник «Манчестер Юнайтед» Нуссайр Мазрауи высказался о взаимоотношениях с бывшим футболистом команды Джонни Эвансом, который сейчас работает в штабе Майкла Кэррика, возглавляющего «красных дьяволов».

— В клубе работает Джонни Эванс, ты играл с ним в прошлом сезоне. Как изменились ваши взаимоотношения с учётом того, что он теперь тренер, а не партнёр по команде?

— Это забавно. Это изменение [его роли] я увидел после возвращения [с Кубка Африки]. Я уже знал Джонни как своего одноклубника, у нас с ним хорошие взаимоотношения. Когда мы играли с ним вместе, то часто общались, но теперь я увидел его в ином свете. Из-за возраста Джонни все очень уважают, в этом плане ничего особо не изменилось, — приводит слова Мазрауи официальный сайт «красных дьяволов».