Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это забавно». Защитник «МЮ» Мазрауи — о переходе Эванса на должность тренера команды

«Это забавно». Защитник «МЮ» Мазрауи — о переходе Эванса на должность тренера команды
Комментарии

Крайний защитник «Манчестер Юнайтед» Нуссайр Мазрауи высказался о взаимоотношениях с бывшим футболистом команды Джонни Эвансом, который сейчас работает в штабе Майкла Кэррика, возглавляющего «красных дьяволов».

— В клубе работает Джонни Эванс, ты играл с ним в прошлом сезоне. Как изменились ваши взаимоотношения с учётом того, что он теперь тренер, а не партнёр по команде?
— Это забавно. Это изменение [его роли] я увидел после возвращения [с Кубка Африки]. Я уже знал Джонни как своего одноклубника, у нас с ним хорошие взаимоотношения. Когда мы играли с ним вместе, то часто общались, но теперь я увидел его в ином свете. Из-за возраста Джонни все очень уважают, в этом плане ничего особо не изменилось, — приводит слова Мазрауи официальный сайт «красных дьяволов».

Материалы по теме
Защитник «МЮ» Мазрауи: Кэррик хорошо знает клуб, это чувствуется
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android