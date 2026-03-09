Президент Ла Лиги Тебас опроверг слова Хави о возвращении Месси в «Барселону» в 2023 году

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас опроверг недавние заявления экс-тренера «Барселоны» Хави о несостоявшемся переходе нападающего Лионеля Месси в клуб в 2023 году.

«Ла Лига не давала никаких разрешений относительно возвращения Месси в «Барселону» в 2023 году», — приводит слова Тебаса The Touchline в соцсети Х.

Хави ранее утверждал, что возвращение Месси в «Барселону» после ЧМ-2022 было решённым делом. Он отметил, что форвард хотел вернуться и у клуба было разрешение от Ла Лиги. Однако президент «Барселоны» Жоан Лапорта остановил трансфер, объяснив это тем, что в случае возвращения Месси разгорится война зарплат, что клуб не может себе позволить.