Гендиректор «Ахмата» Айдамиров отреагировал на ничью в матче с «Локомотивом»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о ничьей грозненцев с «Локомотивом» (2:2) в 20-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Павел Кукуян.
«Могли выиграть, могли и проиграть. Чего не хватило — ответит тренер. Вели в счёте, но не смогли додержать. Во втором тайме отдали инициативу.
После рестарта команда выглядит хорошо. Будем довольны, если результат будет ещё лучше», — передаёт слова Айдамирова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
«Локомотив» с 41 очком занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. «Ахмат» располагается на девятой строчке, в активе грозненцев 26 набранных очков.
