Мостовой: говорил, что «Локомотив» оступится с «Ахматом», — при счёте 0:2 меня поздравляли

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал результат матча 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и грозненским «Ахматом» (2:2).
«Я сегодня играл в хоккей. У нас был полуфинал одного турнира. Мы одержали тяжёлую победу по буллитам. После игры сели пить чай, у меня были такие эмоции! Это было начало матча «Локомотив» — «Ахмат», и я говорю: «Ребята, эти проиграли, те проиграли — сегодня и «Локомотив» оступится». Мне не верили. В итоге смотрим — при счёте 0:2 все меня начали поздравлять. Только потом был гол в раздевалку, и я подумал, что «Локомотив» отыграется. Не забывайте, что «Локомотив» несколько дней назад играл в Кубке, а «Ахмат» — нет. Физически грозненцы были свежее. «Локомотив» потерял очки», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
