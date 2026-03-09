Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Ахмата»: судьи тоже люди, главное — чтобы ошибки были не преднамеренные

Гендиректор «Ахмата»: судьи тоже люди, главное — чтобы ошибки были не преднамеренные
Комментарии

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о судействе в матче 20-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом» (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 2
Ахмат
Грозный
0:1 Мелкадзе – 24'     0:2 Самородов – 27'     1:2 Фассон – 45+2'     2:2 Пруцев – 48'    

«Зачем говорить про судейство? Все критикуют, что теперь делать? Будет встреча с руководством судейского корпуса, пообщаемся. Футболисты с полуметра не забивают, вчера два пенальти не забили. Они тоже люди, со свистком тоже люди. Если они ошибаются, главное, чтобы это не было преднамеренно.

Что касается системы офсайдных линий, надо понимать, во что это обойдётся. Деньги понятие растяжимое, их всегда не хватает», — передаёт слова Айдамирова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Материалы по теме
Гендиректор «Ахмата» Айдамиров отреагировал на ничью в матче с «Локомотивом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android