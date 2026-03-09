Гендиректор «Ахмата»: судьи тоже люди, главное — чтобы ошибки были не преднамеренные

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о судействе в матче 20-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом» (2:2).

«Зачем говорить про судейство? Все критикуют, что теперь делать? Будет встреча с руководством судейского корпуса, пообщаемся. Футболисты с полуметра не забивают, вчера два пенальти не забили. Они тоже люди, со свистком тоже люди. Если они ошибаются, главное, чтобы это не было преднамеренно.

Что касается системы офсайдных линий, надо понимать, во что это обойдётся. Деньги понятие растяжимое, их всегда не хватает», — передаёт слова Айдамирова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.