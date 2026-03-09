Гендиректор «Ахмата» высказался об интересе к Черчесову со стороны других клубов
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал интерес к тренеру клуба Станиславу Черчесову со стороны других команд Мир Российской Премьер-Лиги.
«Наша задача — в каждом матче улучшать свою игру. На что-то большее в этом сезоне мы не претендуем.
За время Черчесова в «Ахмате» никто из других клубов по нему не обращался», — передаёт слова Айдамирова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Станислав Черчесов возглавляет «Ахмат» с 6 августа 2025 года, его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года. Ранее Черчесов тренировал московские «Спартак», «Динамо» и пермский «Амкар».
Сегодня, 9 марта, «Ахмат» в матче 20-го тура РПЛ с «Локомотивом» сыграл вничью — 2:2.
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 2
Ахмат
Грозный
0:1 Мелкадзе – 24' 0:2 Самородов – 27' 1:2 Фассон – 45+2' 2:2 Пруцев – 48'
