Гендиректор «Ахмата» высказался об интересе к Черчесову со стороны других клубов

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал интерес к тренеру клуба Станиславу Черчесову со стороны других команд Мир Российской Премьер-Лиги.

«Наша задача — в каждом матче улучшать свою игру. На что-то большее в этом сезоне мы не претендуем.

За время Черчесова в «Ахмате» никто из других клубов по нему не обращался», — передаёт слова Айдамирова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Станислав Черчесов возглавляет «Ахмат» с 6 августа 2025 года, его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года. Ранее Черчесов тренировал московские «Спартак», «Динамо» и пермский «Амкар».

Сегодня, 9 марта, «Ахмат» в матче 20-го тура РПЛ с «Локомотивом» сыграл вничью — 2:2.