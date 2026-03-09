Скидки
Гендиректор «Ахмата»: Абдулкадыров хороший парень, рассчитываем на него

Комментарии

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался об уходе из клуба защитника Надера Гандри, а также оценил новичка команды Джамалутдина Абдулкадырова, арендованного в зимнее трансферное окно у московского ЦСКА.

«Гандри был важным игроком нашей команды. Поступило предложение, мы его отпустили. Разве центр плохо выглядит? Взяли Абдулкадырова, хороший парень, мы на него рассчитываем», — передаёт слова Айдамирова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В весенней части сезона Абдулкадыров принял участие в обоих матчах грозненцев в Мир Российской Премьер-Лиге, суммарно проведя на поле девять минут.

Новости. Футбол
Все новости RSS

