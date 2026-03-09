Скидки
Глава РЖД Белозёров: задача «Локомотива» — бороться за медали

Глава РЖД Белозёров: задача «Локомотива» — бороться за медали
Генеральный директор РЖД Олег Белозёров высказался о турнирных задачах «Локомотива» в Мир Российской Премьер-Лиге. В 20-м туре железнодорожники сыграли вничью с «Ахматом» (2:2). Матч проходил на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Павел Кукуян.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 2
Ахмат
Грозный
0:1 Мелкадзе – 24'     0:2 Самородов – 27'     1:2 Фассон – 45+2'     2:2 Пруцев – 48'    

«Задача «Локомотива» — бороться за медали», — передаёт слова Белозёрова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Локомотив» с 41 очком занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. «Ахмат» располагается на девятой строчке, в активе грозненцев 26 набранных очков.

