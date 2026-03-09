Экс-форвард «Спартака» Шамар Николсон перешёл в «МЛ Витебск» из чемпионата Беларуси

Бывший нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон стал игроком белорусского «МЛ Витебск». Об этом официально сообщает пресс-служба чемпионов Беларуси в телеграм-канале. Нападающий сборной Ямайки был арендован у мексиканского клуба «Тихуана», за который выступал с февраля прошлого года.

Шамар Николсон перебрался в «Спартак» из бельгийского «Шарлеруа» в январе 2022-го. По данным СМИ, красно-белые заплатили за его трансфер € 8 млн. Сезон-2023/2024 он провёл на правах аренды во французском «Клермоне».

Фото: «МЛ Витебск»

Всего на счету Николсона 43 матча за «Спартак» в Мир Российской Премьер-Лиге. В чемпионате России футболист отметился 11 голами и тремя результативными передачами.