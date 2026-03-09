Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Неймар включён в предварительный список сборной Бразилии для игры на ЧМ-2026 — TNT Sports

Неймар включён в предварительный список сборной Бразилии для игры на ЧМ-2026 — TNT Sports
Комментарии

Нападающий «Сантоса» Неймар включён в предварительный список сборной Бразилии для участия в чемпионате мира — 2026. Об этом сообщает TNT Sports Brasil.

По данным источника, главный тренер национальной команды Карло Анчелотти готов дать шанс футболисту, но всё будет зависеть от игровой формы Неймара. Тренер посетит матч «Сантоса» и «Мирасола», чтобы принять решение.

Неймар является воспитанником «Сантоса». За всё время в клубе из Сан-Паулу Неймар провёл 256 матчей во всех турнирах, в которых отметился 149 голами и 71 результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Материалы по теме
«Был контракт на $ 1 млн, но я плакал от тоски по семье». Как «Реал» 7 раз упустил Неймара
«Был контракт на $ 1 млн, но я плакал от тоски по семье». Как «Реал» 7 раз упустил Неймара
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android