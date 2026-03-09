Неймар включён в предварительный список сборной Бразилии для игры на ЧМ-2026 — TNT Sports

Нападающий «Сантоса» Неймар включён в предварительный список сборной Бразилии для участия в чемпионате мира — 2026. Об этом сообщает TNT Sports Brasil.

По данным источника, главный тренер национальной команды Карло Анчелотти готов дать шанс футболисту, но всё будет зависеть от игровой формы Неймара. Тренер посетит матч «Сантоса» и «Мирасола», чтобы принять решение.

Неймар является воспитанником «Сантоса». За всё время в клубе из Сан-Паулу Неймар провёл 256 матчей во всех турнирах, в которых отметился 149 голами и 71 результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.