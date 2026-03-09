Скидки
Альваро Каррерас пропустит матч «Реала» с «Манчестер Сити» из-за травмы

22-летний защитник мадридского «Реала» Альваро Каррерас не примет участия в матче 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити» из-за травмы. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Сегодня, 9 марта, Каррерас прошёл медицинское обследование, в результате которого была выявлена травма икроножной мышцы правой ноги. Точные сроки восстановления игрока пока неизвестны, однако медицинский персонал клуба категорически запретил ему выходить на поле в предстоящем матче.

В текущем сезоне Каррерас провёл 34 матча за «сливочных», забив два гола и сделав две результативные передачи. Ситуация с составом «Реала» становится критической: ключевые игроки, такие как Килиан Мбаппе, Родриго Гоэс, Эдуарду Камавинга, Альваро Каррерас и Джуд Беллингем, рискуют пропустить матчи Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

