Альваро Каррерас пропустит матч «Реала» с «Манчестер Сити» из-за травмы

22-летний защитник мадридского «Реала» Альваро Каррерас не примет участия в матче 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити» из-за травмы. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сегодня, 9 марта, Каррерас прошёл медицинское обследование, в результате которого была выявлена травма икроножной мышцы правой ноги. Точные сроки восстановления игрока пока неизвестны, однако медицинский персонал клуба категорически запретил ему выходить на поле в предстоящем матче.

В текущем сезоне Каррерас провёл 34 матча за «сливочных», забив два гола и сделав две результативные передачи. Ситуация с составом «Реала» становится критической: ключевые игроки, такие как Килиан Мбаппе, Родриго Гоэс, Эдуарду Камавинга, Альваро Каррерас и Джуд Беллингем, рискуют пропустить матчи Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».