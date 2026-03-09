Скидки
Главная Футбол Новости

«Спартак» — «Акрон»: Беншимол забил за гостей на 57-й минуте

Комментарии

В эти минуты идёт матч 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором играют московский «Спартак» и тольяттинский «Акрон». Встреча проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра матча выступает Инал Танашев из Нальчика. На данный момент счёт 3:2 в пользу москвичей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 3
Акрон
Тольятти
0:1 Болдырев – 18'     1:1 Солари – 23'     2:1 Ву – 41'     3:1 Мартинс – 45+2'     3:2 Беншимол – 57'     3:3 Болдырев – 62'     4:3 Маркиньос – 88'    

На 57-й минуте Беншимол реализовал пенальти и забил второй гол гостей. Ранее, на 18-й минуте, Максим Болдырев открыл счёт в этой игре и вывел тольяттинцев вперёд. На 24-й минуте Пабло Солари забил ответный мяч. На 41-й минуте Кристофер Ву обеспечил москвичам преимущество. На 45+2-й минуте Кристофер Мартинс увеличил разрыв в счёте.

На данный момент «Спартак» с 32 очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Акрон» с 21 очком находится на 11-м месте.

В следующем туре красно-белые 14 марта на выезде встретятся с «Зенитом», красно-чёрные 15 марта примут «Ахмат».

Календарь матчей РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
