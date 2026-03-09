Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 9 марта

В понедельник, 9 марта, состоялись три встречи 23-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

Результаты матчей Первой лиги на 9 марта:

«Ротор» Волгоград – «Урал» Екатеринбург — 1:1;

«Шинник» Ярославль – «Уфа» — 1:0;

«Арсенал» Тула – «Волга» Ульяновск — 0:1.

Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 51 очко. На второй строчке располагается «Урал» из Екатеринбурга (42). Тройку лидеров замыкает московская «Родина» (42). На последнем, 18-м месте, находится «Чайка» (15). «Сокол» (16) — 17-й, а «Уфа» (20) — 16-я.