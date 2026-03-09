«Локомотив» забил 43 гола в 20 турах РПЛ, лишь однажды было больше

Московский «Локомотив» забил 43 гола в 20 матчах Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Как сообщает телеграм-канал Opta Sports, это второй результат в истории клуба. В 20-м туре железнодорожники сыграли вничью с «Ахматом» (2:2). Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

По данным источника, больше в 20 стартовых турах чемпионата «Локомотив» забивал только в сезоне-1999. Тогда на счету команды было 44 мяча.

«Локомотив» с 41 очком занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. «Ахмат» располагается на девятой строчке, в активе грозненцев 26 набранных очков.