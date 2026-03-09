Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпионат России по футболу 2025/2026: результаты на 9 марта, календарь, таблица

Результаты матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 9 марта
Комментарии

В понедельник, 9 марта, состоялись два матча 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей РПЛ 9 марта:

«Локомотив» — «Ахмат» — 2:2;
«Спартак» — «Акрон» — 4:3.

По результатам игрового дня первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар». В активе действующих чемпионов страны 43 очка. На второй строчке располагается «Зенит», набравший в 20 играх 42 очка. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив». На счету железнодорожников 41 очко. В зоне прямого вылета находятся «Пари НН» (17 очков) и «Сочи» (9).

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Черчесов тормознул ещё один топ-клуб РПЛ! «Локо» отыгрался с 0:2, но остался без лидерства
Черчесов тормознул ещё один топ-клуб РПЛ! «Локо» отыгрался с 0:2, но остался без лидерства
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android