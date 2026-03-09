Результаты матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 9 марта

В понедельник, 9 марта, состоялись два матча 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей РПЛ 9 марта:

«Локомотив» — «Ахмат» — 2:2;

«Спартак» — «Акрон» — 4:3.

По результатам игрового дня первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар». В активе действующих чемпионов страны 43 очка. На второй строчке располагается «Зенит», набравший в 20 играх 42 очка. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив». На счету железнодорожников 41 очко. В зоне прямого вылета находятся «Пари НН» (17 очков) и «Сочи» (9).