«Это красит российский футбол». Глушаков — о потере очков лидерами РПЛ

Бывший футболист и капитан «Спартака» Денис Глушаков высказался о потерях очков командами, занимающими верхние строчки в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги, в матчах 20-го тура.

«Когда лидеры теряют очки, это говорит о здоровой конкуренции. В первую очередь, вряд ли кто-то ожидал, что «Оренбург» обыграет «Зенит» и питерцы потеряют очки. Это красит российский футбол», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В 20-м туре «Зенит» проиграл на выезде «Оренбургу» со счётом 1:2. Также «Балтика» сыграла вничью с «Ростовом» (1:1), а «Краснодар» на выезде уступил «Рубину» (1:2). ЦСКА потерпел поражение от «Динамо» со счётом 1:4.