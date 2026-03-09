«Спартак» — «Акрон»: Болдырев сделал счёт 3:3 на 62-й минуте

В эти минуты идёт матч 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором играют московский «Спартак» и тольяттинский «Акрон». Встреча проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра матча выступает Инал Танашев из Нальчика. На данный момент счёт 3:3. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его также можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

На 62-й минуте Максим Болдырев оформил дубль и вернул равенство на табло. Ранее, на 18-й минуте, Максим Болдырев открыл счёт в этой игре и вывел тольяттинцев вперёд. На 24-й минуте Пабло Солари забил ответный мяч. На 41-й минуте Кристофер Ву обеспечил москвичам преимущество. На 45+2-й минуте Кристофер Мартинс увеличил разрыв в счёте. На 57-й минуте Беншимол реализовал пенальти и забил второй гол гостей.

На данный момент «Спартак» с 32 очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Акрон» с 21 очком находится на 11-м месте.

В следующем туре красно-белые 14 марта на выезде встретятся с «Зенитом», красно-чёрные 15 марта примут «Ахмат».