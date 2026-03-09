Первая лига — 2025/2026: результаты матчей 23-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 9 марта, завершился 23-й тур Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты матчей 23-го тура Первой лиги

Суббота, 7 марта:

«Челябинск» – «Спартак» Кострома — 3:3;

«Черноморец» – «СКА-Хабаровск» — 3:0;

«Чайка» – «Сокол» — 1:0.

Воскресенье, 8 марта:

«Енисей» – «КАМАЗ» — 1:0;

«Торпедо» Москва – «Родина» — 0:2;

«Нефтехимик» – «Факел» — перенесён.

Понедельник, 9 марта:

«Ротор» – «Урал» — 1:1;

«Шинник» – «Уфа» — 1:0;

«Арсенал» Тула – «Волга» Ульяновск — 0:1.

Матч между командами «Нефтехимик» и «Факел» был перенесён из-за погодных условий. Новая дата матча будет объявлена позднее.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 51 очко. На второй строчке располагается «Урал» (42). Тройку лидеров замыкает московская «Родина» (42). На последнем, 18-м месте, находится «Чайка» (15). «Сокол» (16) — 17-й, а «Уфа» (20) — 16-я.