Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Первая лига по футболу 2025/2026: результаты матчей 23-го тура 9 марта, календарь, таблица

Первая лига — 2025/2026: результаты матчей 23-го тура и турнирная таблица
Комментарии

Сегодня, 9 марта, завершился 23-й тур Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты матчей 23-го тура Первой лиги

Суббота, 7 марта:

«Челябинск» – «Спартак» Кострома — 3:3;
«Черноморец» – «СКА-Хабаровск» — 3:0;
«Чайка» – «Сокол» — 1:0.

Воскресенье, 8 марта:

«Енисей» – «КАМАЗ» — 1:0;
«Торпедо» Москва – «Родина» — 0:2;
«Нефтехимик» – «Факел» — перенесён.

Понедельник, 9 марта:

«Ротор» – «Урал» — 1:1;
«Шинник» – «Уфа» — 1:0;
«Арсенал» Тула – «Волга» Ульяновск — 0:1.

Матч между командами «Нефтехимик» и «Факел» был перенесён из-за погодных условий. Новая дата матча будет объявлена позднее.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 51 очко. На второй строчке располагается «Урал» (42). Тройку лидеров замыкает московская «Родина» (42). На последнем, 18-м месте, находится «Чайка» (15). «Сокол» (16) — 17-й, а «Уфа» (20) — 16-я.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Факел» сообщил о переносе игры с «Нефтехимиком» из-за погодных условий
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android