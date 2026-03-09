«Спартак» одолел «Акрон» в 20-м туре РПЛ. В матче семь голов

Окончен матч 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором играли московский «Спартак» и тольяттинский «Акрон». После финального свистка зафиксирован счёт 4:3 в пользу москвичей. Встреча состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра матча выступил Инал Танашев из Нальчика.

На 18-й минуте Максим Болдырев открыл счёт в этой игре и вывел тольяттинцев вперёд. На 24-й минуте Пабло Солари забил ответный мяч. На 41-й минуте Кристофер Ву обеспечил москвичам преимущество. На 45+2-й минуте Кристофер Мартинс увеличил разрыв в счёте. На 57-й минуте Беншимол реализовал пенальти и забил второй гол гостей. На 62-й минуте Максим Болдырев оформил дубль и вернул равенство на табло. Маркиньос забил победный гол на 88-й минуте.

После этой игры «Спартак» с 35 очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Акрон» с 21 очком находится на 11-м месте.

В следующем туре красно-белые 14 марта на выезде встретятся с «Зенитом», красно-чёрные 15 марта примут «Ахмат».