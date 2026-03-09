Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 20-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 9 марта, завершился 20-й тур Мир Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами тура.

Результаты матчей 20-го тура РПЛ-2025/2026

Суббота, 7 марта:

«Ростов» — «Балтика» — 1:1;

«Пари НН» — «Сочи» — 2:1.

Воскресенье, 8 марта:

«Оренбург» — «Зенит» — 2:1;

«Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала — 2:0;

«Рубин» — «Краснодар» — 2:1;

ЦСКА — «Динамо» Москва — 1:4.

Понедельник, 9 марта:

«Локомотив» — «Ахмат» — 2:2;

«Спартак» — «Акрон» — 4:3.

По итогам 19-го тура чемпионата России первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар». В активе действующих чемпионов страны 42 набранных очка. Отрыв от располагающегося на второй строчке «Зенита» составляет одно очко. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив», у которого 41 очко.