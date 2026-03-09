Скидки
Трамп призвал Австралию предоставить убежище иранским футболисткам

Трамп призвал Австралию предоставить убежище иранским футболисткам
Президент США Дональд Трамп обратился к австралийским властям с призывом предоставить постоянное убежище женской сборной Ирана после её участия в Кубке Азии.

«Австралия совершает ужасную гуманитарную ошибку, позволяя женской национальной футбольной команде Ирана быть вынужденной вернуться в Иран, где их, скорее всего, убьют. Не делайте этого, господин премьер-министр. Предоставьте им убежище. Если вы этого не сделаете, США примут их. Спасибо за внимание к этому вопросу», – говорится в сообщении Трампа в соцсети Х.

Сегодня, 9 марта, стало известно, что пять игроков женской сборной Ирана сбежали из расположения команды после вылета на турнире, который проходит в Австралии. Ранее ведущий иранского государственного телевидения Мохаммед Реза Шахбази раскритиковал футболисток за то, что они не исполнили национальный гимн на одном из матчей, отметив: «С предателями во время войны нужно обращаться строже». После этих событий FIFPro обратилась к ФИФА и Азиатской футбольной конфедерации (AFC) с просьбой обеспечить безопасность футболисток.

