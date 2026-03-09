Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Алаев назвал 20-й тур РПЛ очень необычным

Александр Алаев назвал 20-й тур РПЛ очень необычным
Комментарии

Президент Мир Российской Премьер-Лиги Александр Алаев прокомментировал результаты 20-го тура.

«Много сенсаций — это прекрасно. Очень необычный тур, все теряют очки. Это говорит о том, что все команды хорошо готовы — борьба обострилась и вверху, и внизу. Как я говорил, мы за то, чтобы было больше непредсказуемых матчей. Когда все говорят, что результат очевиден, а на поле всё по-другому, — это прекрасно», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В рамках 20-го тура московский «Спартак» вырвал победу в матче с «Акроном», завершив встречу со счётом 4:3. «Зенит» потерпел поражение на выезде от «Оренбурга» со счётом 1:2. «Балтика» сыграла вничью с «Ростовом» (1:1), а «Краснодар» уступил «Рубину» — 1:2. ЦСКА также не смог справиться с «Динамо», проиграв со счётом 1:4.

Материалы по теме
Эксклюзив
Арбитр Федотов высказался о пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Акроном»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android