Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» повторил достижение времён Романцева

«Спартак» повторил достижение времён Романцева
Комментарии

Московский «Спартак» одержал две победы подряд в двух стартовых матчах Мир Российской Премьер-Лиги в начале календарного года. Как сообщает телеграм-канал Opta Sports, данное достижение покорилось красно-белым впервые с 2000 года, когда команду возглавлял российский специалист Олег Романцев.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 3
Акрон
Тольятти
0:1 Болдырев – 18'     1:1 Солари – 23'     2:1 Ву – 41'     3:1 Мартинс – 45+2'     3:2 Беншимол – 57'     3:3 Болдырев – 62'     4:3 Маркиньос – 88'    

В 20-м туре РПЛ красно-белые одолели «Акрон» (4:3). Туром ранее футболисты столичной команды победили «Сочи» (3:2). Отмечается, что семь забитых голов в двух первых матчах года — тоже повторение рекорда, который был зафиксирован в 1995 году.

Испанец Хуан Карседо возглавил «Спартак» 5 января текущего года. В первой части сезона командой руководили серб Деян Станкович и россиянин Вадим Романов.

Материалы по теме
Вы могли забыть, но у «Спартака» ещё есть Заболотный. Что происходит с его карьерой?
Вы могли забыть, но у «Спартака» ещё есть Заболотный. Что происходит с его карьерой?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android