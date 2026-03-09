«Спартак» повторил достижение времён Романцева

Московский «Спартак» одержал две победы подряд в двух стартовых матчах Мир Российской Премьер-Лиги в начале календарного года. Как сообщает телеграм-канал Opta Sports, данное достижение покорилось красно-белым впервые с 2000 года, когда команду возглавлял российский специалист Олег Романцев.

В 20-м туре РПЛ красно-белые одолели «Акрон» (4:3). Туром ранее футболисты столичной команды победили «Сочи» (3:2). Отмечается, что семь забитых голов в двух первых матчах года — тоже повторение рекорда, который был зафиксирован в 1995 году.

Испанец Хуан Карседо возглавил «Спартак» 5 января текущего года. В первой части сезона командой руководили серб Деян Станкович и россиянин Вадим Романов.