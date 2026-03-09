«Спартак» повторил достижение времён Романцева
Московский «Спартак» одержал две победы подряд в двух стартовых матчах Мир Российской Премьер-Лиги в начале календарного года. Как сообщает телеграм-канал Opta Sports, данное достижение покорилось красно-белым впервые с 2000 года, когда команду возглавлял российский специалист Олег Романцев.
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 3
Акрон
Тольятти
0:1 Болдырев – 18' 1:1 Солари – 23' 2:1 Ву – 41' 3:1 Мартинс – 45+2' 3:2 Беншимол – 57' 3:3 Болдырев – 62' 4:3 Маркиньос – 88'
В 20-м туре РПЛ красно-белые одолели «Акрон» (4:3). Туром ранее футболисты столичной команды победили «Сочи» (3:2). Отмечается, что семь забитых голов в двух первых матчах года — тоже повторение рекорда, который был зафиксирован в 1995 году.
Испанец Хуан Карседо возглавил «Спартак» 5 января текущего года. В первой части сезона командой руководили серб Деян Станкович и россиянин Вадим Романов.
