Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» пропустил 10 мячей в трёх матчах под руководством Карседо

«Спартак» пропустил 10 мячей в трёх матчах под руководством Карседо
Комментарии

Московский «Спартак» со счётом 4:3 одолел тольяттинский «Акрон» в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Таким образом, красно-белые под руководством нового главного тренера Хуана Карлоса Карседо пропустили 10 голов в трёх встречах.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 3
Акрон
Тольятти
0:1 Болдырев – 18'     1:1 Солари – 23'     2:1 Ву – 41'     3:1 Мартинс – 45+2'     3:2 Беншимол – 57'     3:3 Болдырев – 62'     4:3 Маркиньос – 88'    

Под руководством испанского специалиста «Спартак» со счётом 3:2 переиграл «Сочи» в 19-м туре чемпионата России, уступил московскому «Динамо» в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России, после чего переиграл красно-чёрных.

После этой игры «Спартак» с 35 очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства.

Материалы по теме
«Спартак» вырвал победу в концовке матча РПЛ! Сработала замена Карседо
«Спартак» вырвал победу в концовке матча РПЛ! Сработала замена Карседо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android