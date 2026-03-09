«Спартак» пропустил 10 мячей в трёх матчах под руководством Карседо
Московский «Спартак» со счётом 4:3 одолел тольяттинский «Акрон» в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Таким образом, красно-белые под руководством нового главного тренера Хуана Карлоса Карседо пропустили 10 голов в трёх встречах.
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 3
Акрон
Тольятти
0:1 Болдырев – 18' 1:1 Солари – 23' 2:1 Ву – 41' 3:1 Мартинс – 45+2' 3:2 Беншимол – 57' 3:3 Болдырев – 62' 4:3 Маркиньос – 88'
Под руководством испанского специалиста «Спартак» со счётом 3:2 переиграл «Сочи» в 19-м туре чемпионата России, уступил московскому «Динамо» в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России, после чего переиграл красно-чёрных.
После этой игры «Спартак» с 35 очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства.
