«Спартак» пропустил 10 мячей в трёх матчах под руководством Карседо

Московский «Спартак» со счётом 4:3 одолел тольяттинский «Акрон» в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Таким образом, красно-белые под руководством нового главного тренера Хуана Карлоса Карседо пропустили 10 голов в трёх встречах.

Под руководством испанского специалиста «Спартак» со счётом 3:2 переиграл «Сочи» в 19-м туре чемпионата России, уступил московскому «Динамо» в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России, после чего переиграл красно-чёрных.

После этой игры «Спартак» с 35 очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства.