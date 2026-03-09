Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кечинов: «Спартаку» с такой обороной претендовать на что-то серьёзное просто нереально

Кечинов: «Спартаку» с такой обороной претендовать на что-то серьёзное просто нереально
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал игру обороны клуба после матча 20-го тура Мир РПЛ с «Акроном», который состоялся сегодня, 9 марта, и завершился победой красно-белых со счётом 4:3. «Спартак» вёл в счёте 3:1 после первого тайма, но позволил сопернику сравнять счёт. Нападающий «Спартака» Маркиньос забил решающий гол на 88-й минуте встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 3
Акрон
Тольятти
0:1 Болдырев – 18'     1:1 Солари – 23'     2:1 Ву – 41'     3:1 Мартинс – 45+2'     3:2 Беншимол – 57'     3:3 Болдырев – 62'     4:3 Маркиньос – 88'    

«С такой обороной претендовать на что-то серьёзное «Спартаку» будет очень сложно. Три игры — десять пропущенных мячей. В атаке играют индивидуально сильные футболисты: Барко, Солари, Маркиньос. Конечно, за счёт этого будут забитые мячи, и «Спартак» будет играть зрелищно. Однако с такой обороной претендовать на что-то серьёзное просто нереально», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Кечинов: «Спартак» за две игры пропустил семь мячей — это настораживает
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android