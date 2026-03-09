Кечинов: «Спартаку» с такой обороной претендовать на что-то серьёзное просто нереально

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал игру обороны клуба после матча 20-го тура Мир РПЛ с «Акроном», который состоялся сегодня, 9 марта, и завершился победой красно-белых со счётом 4:3. «Спартак» вёл в счёте 3:1 после первого тайма, но позволил сопернику сравнять счёт. Нападающий «Спартака» Маркиньос забил решающий гол на 88-й минуте встречи.

«С такой обороной претендовать на что-то серьёзное «Спартаку» будет очень сложно. Три игры — десять пропущенных мячей. В атаке играют индивидуально сильные футболисты: Барко, Солари, Маркиньос. Конечно, за счёт этого будут забитые мячи, и «Спартак» будет играть зрелищно. Однако с такой обороной претендовать на что-то серьёзное просто нереально», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.