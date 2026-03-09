Кечинов: «Спартаку» с такой обороной претендовать на что-то серьёзное просто нереально

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал игру обороны клуба после матча 20-го тура Мир РПЛ с «Акроном», который состоялся сегодня, 9 марта, и завершился победой красно-белых со счётом 4:3. «Спартак» вёл в счёте 3:1 после первого тайма, но позволил сопернику сравнять счёт. Нападающий «Спартака» Маркиньос забил решающий гол на 88-й минуте встречи.
«С такой обороной претендовать на что-то серьёзное «Спартаку» будет очень сложно. Три игры — десять пропущенных мячей. В атаке играют индивидуально сильные футболисты: Барко, Солари, Маркиньос. Конечно, за счёт этого будут забитые мячи, и «Спартак» будет играть зрелищно. Однако с такой обороной претендовать на что-то серьёзное просто нереально», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 9 марта 2026
-
22:44
-
22:39
-
22:34
-
22:30
-
22:28
-
22:26
-
22:09
-
22:08
-
22:04
-
22:02
-
22:01
-
21:57
-
21:57
-
21:55
-
21:54
-
21:52
-
21:49
-
21:48
-
21:45
-
21:44
-
21:44
-
21:41
-
21:40
-
21:40
-
21:34
-
21:34
-
21:30
-
21:28
-
21:25
-
21:23
-
21:22
-
21:22
-
21:15
-
21:14
-
21:03