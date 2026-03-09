«Так проигрывать прямо больно». Дзюба — о поражении «Акрона» от «Спартака»

Форвард «Акрона» Артём Дзюба высказался о поражении тольяттинцев от московского «Спартака» (3:4) в 20-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Инал Танашев из Нальчика.

«Так проиграть — это прямо больно. По судейству вопросов нет», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После 20 туров «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В активе красно-белых 35 набранных очков. «Акрон» с 21 очком занимает 11-е место. Возглавляет чемпионскую гонку «Краснодар», у которого 43 очка.