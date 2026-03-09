Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Так проигрывать прямо больно». Дзюба — о поражении «Акрона» от «Спартака»

«Так проигрывать прямо больно». Дзюба — о поражении «Акрона» от «Спартака»
Комментарии

Форвард «Акрона» Артём Дзюба высказался о поражении тольяттинцев от московского «Спартака» (3:4) в 20-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Инал Танашев из Нальчика.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 3
Акрон
Тольятти
0:1 Болдырев – 18'     1:1 Солари – 23'     2:1 Ву – 41'     3:1 Мартинс – 45+2'     3:2 Беншимол – 57'     3:3 Болдырев – 62'     4:3 Маркиньос – 88'    

«Так проиграть — это прямо больно. По судейству вопросов нет», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После 20 туров «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В активе красно-белых 35 набранных очков. «Акрон» с 21 очком занимает 11-е место. Возглавляет чемпионскую гонку «Краснодар», у которого 43 очка.

Материалы по теме
Вы могли забыть, но у «Спартака» ещё есть Заболотный. Что происходит с его карьерой?
Вы могли забыть, но у «Спартака» ещё есть Заболотный. Что происходит с его карьерой?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android