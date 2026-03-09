Гендиректор «Спартака» Некрасов отреагировал на победу над «Акроном»

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов дал комментарий касательно победы красно-белых в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (4:3).

«Игра была тяжёлая, эмоциональная», — передаёт слова Некрасова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После этой игры московский «Спартак» с 35 очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, тольяттинский «Акрон» с 21 очком находится на 11-м месте.

В следующем туре красно-белые 14 марта на выезде встретятся с «Зенитом», красно-чёрные 15 марта примут «Ахмат».